2020-07-04T22:35:56+03:00
Происшествия

Пенсионер купил путевку в Турцию и остался без денег и отдыха

Турфирма, с которой петербуржец оформил договор, просто испарилась
Анна ПОСЛЯНОВА
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За турпутевку на берег турецкий пришлось отдать 35 000 рублейЗа турпутевку на берег турецкий пришлось отдать 35 000 рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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73-летний житель Петербурга планировал съездить в Турцию еще до закрытия границ и коронавирусной пандемии. Сразу после новогодних праздников пенсионер отправился в ТРК «Атмосфера» и посетил турфирму «Вертикаль»: в торгово-развлекательном комплексе работает целый туристический центр. За турпутевку на берег турецкий пришлось отдать 35 000 рублей.

– 2 июля мужчина узнал, что компания с данного адреса съехала, – сообщает «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – До настоящего времени путевка не предоставлена, денежные средства не возвращены. Петербуржец обратился в полицию.

Дело по факту какого-либо преступления – от предоставления некачественных услуг до мошенничества – пока не заводили: от пенсионера ждут подтверждения оплаты путевки и всех остальных документов. Не исключено, что компания действительно просто сменила адрес офиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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