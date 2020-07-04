2020-07-04T22:35:25+03:00
Происшествия

«Водоканал» просит водителей избегать низких участков дорог из-за надвигающегося ливня

Ночью и завтра, 5 июля, за состоянием ливневок будут следить 30 бригад
Анна ПОСЛЯНОВА
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Физически петербургская ливневка способна принять не больше 7,2 миллиметра осадков в течение 20 минутФизически петербургская ливневка способна принять не больше 7,2 миллиметра осадков в течение 20 минутФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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На Петербург надвигаются ливни, их прогнозируют сегодня ночью и завтра, 5 июля. «Водоканал» обещает встретить удар стихии в полной боеготовности.

На случай, если циклон будет надвигаться на север города, на проблемных перекрестках улиц Репищева и Парашютной, а также Маршала Новикова и Парашютной установили две перекачивающие станции производительностью 1 300 и 650 кубометров в час. За работой ливневки будут следить 30 бригад. Чтобы канализация смогла принять как можно больше воды, уровень в резервуарах насосных станций понизили до минимума.

– В случае обильных осадков и скопления воды на проезжей части просим автомобилистов быть внимательными и избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами: там вероятность возникновения подтопления наиболее велика, – отмечают в «Водоканале Санкт-Петербурга».

Физически петербургская ливневка способна принять не больше 7,2 миллиметра осадков в течение 20 минут. Если за это время выпадет от 7,2 до 15 миллиметров дождя, то локальные подтопления уйдут спустя 20-30 минут. А вот если интенсивность ливня больше, то возникают серьезные подтопления, с которыми придется работать вручную. В случаях подтоплений автомобилистов и пешеходов просят обращаться на горячую линию «Водоканала» по телефону: (812) 305 09 09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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