«Водоканал» просит водителей избегать низких участков дорог из-за надвигающегося ливня

4 Июль 2020 2020-07-04T22:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

На Петербург надвигаются ливни, их прогнозируют сегодня ночью и завтра, 5 июля. «Водоканал» обещает встретить удар стихии в полной боеготовности.

На случай, если циклон будет надвигаться на север города, на проблемных перекрестках улиц Репищева и Парашютной, а также Маршала Новикова и Парашютной установили две перекачивающие станции производительностью 1 300 и 650 кубометров в час. За работой ливневки будут следить 30 бригад. Чтобы канализация смогла принять как можно больше воды, уровень в резервуарах насосных станций понизили до минимума.

– В случае обильных осадков и скопления воды на проезжей части просим автомобилистов быть внимательными и избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами: там вероятность возникновения подтопления наиболее велика, – отмечают в «Водоканале Санкт-Петербурга».

Физически петербургская ливневка способна принять не больше 7,2 миллиметра осадков в течение 20 минут. Если за это время выпадет от 7,2 до 15 миллиметров дождя, то локальные подтопления уйдут спустя 20-30 минут. А вот если интенсивность ливня больше, то возникают серьезные подтопления, с которыми придется работать вручную. В случаях подтоплений автомобилистов и пешеходов просят обращаться на горячую линию «Водоканала» по телефону: (812) 305 09 09.

ИСТОЧНИК KP.RU