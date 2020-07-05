ОМОН проведал отдыхающих на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
Минувшей ночью любителям шумных вечеринок на Рубинштейна пришлось веселиться бок о бок с силовиками. Главную барную улицу города перекрыли ОМОН и полиция.
Казалось, будто и нет никакой пандемииФото: СОЦСЕТИ
- Везде была полиция ,стояли две машины ОМОН ,перекрывали улицу с двух сторон, - сообщает один из очевидцев на своей странице ВКонтакте. - На Невском тоже стояли машины ГИБДД ,также постоянно патрулировали улицу машины ППС .Полиция действительно работала - подходил к машинам отдыхающих наряд из 6-ти человек, просил сделать музыку тише и убрать машину с тротуара.
Полицейские просили отдыхающих вести себя потишеФото: СОЦСЕТИ
Как сообщают жители, в ночь на воскресенье петербуржцы, забыв про пандемию и социальную дистанцию, развлекались на всю катушку – устраивали танцы и караоке, курили кальян, громко общались между собой и ругались матом. Убирать за собой мусор отдыхающие тоже не сочли нужным, потому после ночной тусовки в центре Петербурга снова образовалась свалка.
ОМОН побывал ночью 5 июля на улице Рубинштейна.
ИСТОЧНИК KP.RU