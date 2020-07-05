ОМОН проведал отдыхающих на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля

5 Июль 2020 2020-07-05T11:56:57+03:00

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Минувшей ночью любителям шумных вечеринок на Рубинштейна пришлось веселиться бок о бок с силовиками. Главную барную улицу города перекрыли ОМОН и полиция.

Казалось, будто и нет никакой пандемииФото: СОЦСЕТИ

- Везде была полиция ,стояли две машины ОМОН ,перекрывали улицу с двух сторон, - сообщает один из очевидцев на своей странице ВКонтакте. - На Невском тоже стояли машины ГИБДД ,также постоянно патрулировали улицу машины ППС .Полиция действительно работала - подходил к машинам отдыхающих наряд из 6-ти человек, просил сделать музыку тише и убрать машину с тротуара.

Полицейские просили отдыхающих вести себя потишеФото: СОЦСЕТИ

Как сообщают жители, в ночь на воскресенье петербуржцы, забыв про пандемию и социальную дистанцию, развлекались на всю катушку – устраивали танцы и караоке, курили кальян, громко общались между собой и ругались матом. Убирать за собой мусор отдыхающие тоже не сочли нужным, потому после ночной тусовки в центре Петербурга снова образовалась свалка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788773" frameborder="0"></iframe> ОМОН побывал ночью 5 июля на улице Рубинштейна.

ИСТОЧНИК KP.RU