2020-07-05T11:57:21+03:00
Общество

Петербуржцы выстроились в длинные очереди, чтобы попасть в Ботанический сад

Однако даже это не омрачило их отдых
Алина ЧЕМЕРИС
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Очереди образовались на третий день работы Ботанического садаОчереди образовались на третий день работы Ботанического садаФото: СОЦСЕТИ
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Накануне, 4 июля, жители Северной столицы, заскучав по цветам и диковинным растениям, отправились на прогулку в открывшийся после карантина Ботанический сад. Чтобы полюбоваться его видами, люди выстраивались в очереди.

По словам очевидцев, в ожидании возможности войти, люди провели немало времени. В очередях стояли десятки человек. Но, как говорят петербуржцы, это никак не повлияло на их настроение и желание погулять по Ботаническому саду.

Даже необходимость подождать не смогла испортить петербуржцам настроение Фото: СОЦСЕТИ

Даже необходимость подождать не смогла испортить петербуржцам настроениеФото: СОЦСЕТИ

- Ботанический сад, в котором пионы уже, увы, рассыпались лепестками по траве, но зато розы цветут, идеально подходит для того, чтобы расправить легкие и дышать-дышать-дышать, — пишет на своей страничке в соцсетях одна из посетительниц.

Сообщается, что в петербуржцы, стоя в очереди, вели себя прилично и соблюдали дистанцию. Известно, что ограничений на вход в Ботанический сад нет, однако все гости должны иметь при себе медицинскую маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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