В Пулково приземлился самолет из Китая с петербуржцами на борту

5 Июль 2020 2020-07-05T16:14:30+03:00

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Аэропорт Пулково сегодня принял очередную группу жителей Северной столицы, вернувшуюся из-за границы домой. На этот раз петербуржцы прилетели из Китая – рейс был вывозным. Самолет отправился в путь из города Чэнду, в полете люди находились более 7 часов.

В аэропорту петербуржцев встречали сотрудники Роспотребнадзора.Теперь возвратившимся на Родину россиянам предстоит пройти стандартную процедуру – сдать тест на коронавирус и «продержаться» две недели на самоизоляции. Следить за соблюдением режима будут участковые и медики.

Как сообщается на информационном табло аэропорта, сегодня в Пулково также должны были приземлиться самолеты из Белоруссии, Норвегии, Турции и Финляндии, однако все эти рейсы были отменены.

Не смогли вернуться домой и те, кто вылетал не из Чэнду, а из других китайских городов. Рейсы из Шанхая и Пекина также не состоялись.

ИСТОЧНИК KP.RU