2020-07-05T20:08:04+03:00
Общество

По простыням на 7 этаж: петербуржцы придумали оригинальный способ доставки алкоголя на самоизоляции

И уже в полной мере опробовали свой метод
Алина ЧЕМЕРИС
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На практике выявились некоторые недочеты конструкции - один из пакетов упалНа практике выявились некоторые недочеты конструкции - один из пакетов упалФото: СОЦСЕТИ
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Чтобы провести выходные, потягивая бутылочку пенного, петербуржцам, находящимся на самоизоляции, пришлось подключить всю свою смекалку. В результате житель 55-го дома по улице Маршала Блюхера вспомнил довольно романтичный способ – он связал вместе несколько простыней и попросил неравнодушных к его «беде» соседей привязать к ним пакет с алкогольной посылкой.

Отзывчивые местные жители не оставили товарища наедине со своими проблемами и быстренько сбегали в магазин. Дальше нужно было как следует закрепить заветный груз на простынях для бесконтактной доставки на 7 этаж.

- Процесс хоть и имел удачный финал, но выявились и недочёты. Один из пакетов не удержался и упал. Хорошо, что не на голову кому-нибудь, - отмечают очевидцы, снявшие забавную конструкцию на фото.

А пользователи соцсетей, в свою очередь, пытаются подсчитать, сколько же простыней понадобилось мужчине, чтобы смастерить «алкогольный канат».

ИСТОЧНИК KP.RU

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По простыням на 7 этаж: петербуржцы придумали оригинальный способ доставки алкоголя на самоизоляции
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