2020-07-05T23:31:07+03:00
Спорт

Двойное счастье: Сергей Семак рассказал о внучке и втором чемпионстве "Зенита"

"Зенит" досрочно стал Чемпионом России по футболу-2020, обыграв в гостях "Краснодар"
Александра СУРИС
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Сергей Семак - дедушка и главный тренер чемпионов Фото: ФК "Зенит"Сергей Семак - дедушка и главный тренер чемпионов Фото: ФК "Зенит"
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Трогательное видео главный тренер "Зенита" выложил в свой Инстаграм. В кадре раздевалка "Зенита" - победная, чемпионская. Счастливые игроки. Но радуются они сейчас не только победы. Они аплодируют главному тренеру и скандируют "Де-душ-ка! Де-душ-ка!".

"Двойное счастье!!! Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку!!! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!!!" - так эмоционально подписал пост Сергей Семак.

Напомним, Сергей Семак узнал о том, что стал дедом, уже в Краснодаре. Мамой стала старшая дочка Майя.

Кстати, один из комментариев под записью оставила жена Сергея Богдановича Анна Семак.

"Любимый!!! Спасибо за все!!!!", - сопроводила множеством сердечек свою запись новоиспеченная бабушка.

sergey_bogdanovich_semaksergey_bogdanovich_semak
Двойное счастье!!!Моя дочь ,Семак Майя Сергеевна,подарила мне внучку!!!Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!!!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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