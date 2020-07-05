Двойное счастье: Сергей Семак рассказал о внучке и втором чемпионстве "Зенита"

5 Июль 2020 2020-07-05T23:31:07+03:00

"Зенит" досрочно стал Чемпионом России по футболу-2020, обыграв в гостях "Краснодар"

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Трогательное видео главный тренер "Зенита" выложил в свой Инстаграм. В кадре раздевалка "Зенита" - победная, чемпионская. Счастливые игроки. Но радуются они сейчас не только победы. Они аплодируют главному тренеру и скандируют "Де-душ-ка! Де-душ-ка!".

"Двойное счастье!!! Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку!!! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!!!" - так эмоционально подписал пост Сергей Семак.

Напомним, Сергей Семак узнал о том, что стал дедом, уже в Краснодаре. Мамой стала старшая дочка Майя.

Кстати, один из комментариев под записью оставила жена Сергея Богдановича Анна Семак.

"Любимый!!! Спасибо за все!!!!", - сопроводила множеством сердечек свою запись новоиспеченная бабушка.

sergey_bogdanovich_semak Двойное счастье!!!Моя дочь ,Семак Майя Сергеевна,подарила мне внучку!!!Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!!!

ИСТОЧНИК KP.RU