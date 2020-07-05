Двойное счастье: Сергей Семак рассказал о внучке и втором чемпионстве "Зенита"
Трогательное видео главный тренер "Зенита" выложил в свой Инстаграм. В кадре раздевалка "Зенита" - победная, чемпионская. Счастливые игроки. Но радуются они сейчас не только победы. Они аплодируют главному тренеру и скандируют "Де-душ-ка! Де-душ-ка!".
"Двойное счастье!!! Моя дочь, Семак Майя Сергеевна, подарила мне внучку!!! Наша команда подарила нам всем второе чемпионство!!!" - так эмоционально подписал пост Сергей Семак.
Напомним, Сергей Семак узнал о том, что стал дедом, уже в Краснодаре. Мамой стала старшая дочка Майя.
Кстати, один из комментариев под записью оставила жена Сергея Богдановича Анна Семак.
"Любимый!!! Спасибо за все!!!!", - сопроводила множеством сердечек свою запись новоиспеченная бабушка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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