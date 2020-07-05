На башне Лахта-центра появилась голубая подсветка в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу 2020
Санкт-Петербург готовится встречать "Зенит", которая досрочно стала чемпионом России по футболу 2020. Команда Сергея Семака обыграла "Краснодар" на выезде 2:4 и оформила себе первое место в турнирной таблице. Самолет с игроками "Зенита" приземлится в Пулково глубокой ночью, но тут уже все готово к торжеству. Даже на башне Лахта-центра включили подсветку с голубыми оттенками.
- В городе уже чувствуется праздник, - рассказывают горожане. - Водители сигналят друг другу, поздравляя таким образом "Зенит" и друг друга с победой в чемпионате России по футболу 2020. Лахта-центр стала голубой, переливается золотым - красота невероятная!
"Комсомольская правда" поздравляет всех болельщиков "Зенита" с победой. В ближайшее время мы расскажем, когда в Санкт-Петербурге пройдет парад команды.
Башня Лахта-центра окрасилась в голубой цвет в честь победы "Зенита" в чемпионате России 2020.Петр КИБЕР
ИСТОЧНИК KP.RU
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