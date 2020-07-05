2020-07-05T23:54:57+03:00
Общество

На башне Лахта-центра появилась голубая подсветка в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футболу 2020

Санкт-Петербург празднует чемпионство "Зенита" и ждет возвращения любимого клуба домой
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подсветка на Лахта-центре стала голубой в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футбол 2020.Подсветка на Лахта-центре стала голубой в честь победы "Зенита" в чемпионате России по футбол 2020.Фото: Петр КИБЕР
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург готовится встречать "Зенит", которая досрочно стала чемпионом России по футболу 2020. Команда Сергея Семака обыграла "Краснодар" на выезде 2:4 и оформила себе первое место в турнирной таблице. Самолет с игроками "Зенита" приземлится в Пулково глубокой ночью, но тут уже все готово к торжеству. Даже на башне Лахта-центра включили подсветку с голубыми оттенками.

- В городе уже чувствуется праздник, - рассказывают горожане. - Водители сигналят друг другу, поздравляя таким образом "Зенит" и друг друга с победой в чемпионате России по футболу 2020. Лахта-центр стала голубой, переливается золотым - красота невероятная!

"Комсомольская правда" поздравляет всех болельщиков "Зенита" с победой. В ближайшее время мы расскажем, когда в Санкт-Петербурге пройдет парад команды.

Башня Лахта-центра окрасилась в голубой цвет в честь победы "Зенита" в чемпионате России 2020.Петр КИБЕР

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зенит - чемпион России по футболу 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24