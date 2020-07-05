Игроки «Зенита» показали, как празднуют победу в чемпионате России 2020 под песню Шнура

5 Июль 2020 2020-07-06T00:05:55+03:00

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"С нами дождь и с нами ветер, император — дядя Петя". Петербургская команда отмечает победу петербургскими песнями. "Зенит", ставший чемпионом России по футболу 5 июля 2020 года, врубил в Краснодаре песню Шнура! Сине-бело-голубые встречают победу под аккомпанементы композиции Сергея Шнурова "В "Зените". С магнитофоном победоносно шел Артем Дзюба.

В Краснодаре развернулась настоящая "Игра престолов". Точнее игра мячей... Северяне ("Зенит") сражались с южанами ("Краснодар"). Игра получилась насыщенной и достойной. Никто не хотел проигрывать. Ведь команда с берегов Невы билась за то, чтобы досрочно стать чемпионами. А "Краснодар" за выход в Лигу Чемпионов. Но северяне оказались все же сильнее. Матч закончился со счетом 2:4. Это стало двойным подарком для тренера Сергея Семака, который стал дедушкой.

Команда проскандировала в раздевалке: "Дедушка-дедушка!". Ну а выходила из раздевалки уже под композицию "Ленинаграда", которая названа в честь футбольного клуба.

Игроки сине-бело-голубых не стали смущаться и включили свой неофициальный гимн прямо в Краснодаре.

zenit_spb "Зенит" празднует победу под песню группы "Ленинград"

ИСТОЧНИК KP.RU