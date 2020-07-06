2020-07-06T08:12:03+03:00
Общество

Дожди и сильный ветер ждут жителей Санкт-Петербурга в понедельник, 6 июля

Однако воздух прогреется до +23 градусов
Петр КИБЕР
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В понедельник в Петербурге будет дождливо.В понедельник в Петербурге будет дождливо.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Дождь, ливший все воскресенье и ночь на понедельник, немного успокоился к утру. Однако, это лишь временно затишье, ведь и на 6 июля синоптики обещают осадки и прочие погодные неприятности.

- В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается преобладание облачной погоды. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный и южный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +21...+23 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, уже на вторник и среду синоптики обещают без осадков.

По состоянию на 8 утра, в Петербурге пасмурно. Местами идут дожди. Температура воздуха составляет +19,4 градуса. Дует порывистый юго-западный ветер. Давление - 748,4 мм ртутного столба, влажность - 76%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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