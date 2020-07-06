Больше 120 человек попали в отделение после рейдов по центру Санкт-Петербурга
Больше 120 человек было доставлено в отделения полиции с самой «веселой» улицы Санкт-Петербурга. Полиция, помятуя о порядке и реагируя на жалобы местных жителей, провела несколько рейдов по Рубинштейна.
- В минувшие выходные три ночи подряд сотрудники полиции контролировали ситуацию на улицах Рубинштейна и Думской, а также на Дворцовой площади, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По итогам нескольких рейдов были выявлены традиционные нарушения: продажа алкоголя подросткам, распитие спиртного на улице, употребление наркотиков.
Всего в отделениях оказались больше сотни горожан, заходившихся под воздействием алкоголя или наркотиков.
Отдельный рейд по улице Рубинштейна прошел в ночь на понедельник. Именно в местных барах праздновали чемпионство «Зенита» его болельщики. Для 11 их них торжество закончилось поездкой на патрульной машине.
ИСТОЧНИК KP.RU