2020-07-06T12:45:21+03:00
Общество

Больше 120 человек попали в отделение после рейдов по центру Санкт-Петербурга

На выходных самые тусовочные места города проверяла полиция
Петр КИБЕР
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Полиция провела очередные рейды в центре Санкт-Петербурга.Полиция провела очередные рейды в центре Санкт-Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 120 человек было доставлено в отделения полиции с самой «веселой» улицы Санкт-Петербурга. Полиция, помятуя о порядке и реагируя на жалобы местных жителей, провела несколько рейдов по Рубинштейна.

- В минувшие выходные три ночи подряд сотрудники полиции контролировали ситуацию на улицах Рубинштейна и Думской, а также на Дворцовой площади, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По итогам нескольких рейдов были выявлены традиционные нарушения: продажа алкоголя подросткам, распитие спиртного на улице, употребление наркотиков.

Всего в отделениях оказались больше сотни горожан, заходившихся под воздействием алкоголя или наркотиков.

Отдельный рейд по улице Рубинштейна прошел в ночь на понедельник. Именно в местных барах праздновали чемпионство «Зенита» его болельщики. Для 11 их них торжество закончилось поездкой на патрульной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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