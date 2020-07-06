Три вывозных рейса готовятся встретить в Пулково 6 июля

6 Июль 2020 2020-07-06T13:07:39+03:00

В Пулково встречают вывозные рейсы из Таджикистана, Норвегии и Англии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В город должны прилететь самолеты из Таджикистана, Норвегии и Англии

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Еще три вывозных рейса должны прилететь в Санкт-Петербург 6 июля. В аэропорту Пулково ждут самолеты из Таджикистана, Норвегии и Великобритании. На них в город вернутся 255 граждан России, большая часть их которых - жители Северной столицы и Ленобласти.

- Все вывозные рейсы встречают сотрудники Роспотребнадзора. Они выдают пассажирам официальные предписания о необходимости соблюдения 14-дневной изоляции. Также все прилетевшие сдают медицинские тесты, - сообщает пресс-служба Смольного.

Те, кто могут, проведут карантин дома, а остальные, в том числе 62 иногородних возвращенца, отправятся в обсерватор в Репино. Здесь, в пансионате «Балтиец», для них созданы все условия комфортного пребывания.

Власти Петербурга отмечают, что с начала апреля 50 вывозными рейсами в город вернулись больше пяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU