2020-07-06T13:26:59+03:00
Происшествия

Двух школьниц жестоко изнасиловали на набережной Черной Речки

Обвинение уже предъявлено 27-летнему приезжему из Ставрополья
Петр КИБЕР
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Приезжий из Ставрополья изнасиловал двух петербургских школьниц.Приезжий из Ставрополья изнасиловал двух петербургских школьниц.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сразу двух школьниц изнасиловали в минувшие выходные в одной из квартир на набережной Черной Речке. О том, что их сначала напоили, а потом использовали в сексуальных целях, заявили девушки 14 и 15 лет.

- По данным следствия, обвиняемый 4 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по набережной Черной речки, применив физическую силу, изнасиловал двух несовершеннолетних девочек 2005 и 2006 года рождения, а также совершил в отношении последний иные насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Школьниц с различными травмами и алкогольным отравлением госпитализировали в детскую больницу, а подозреваемого задержала полиция. По данным правоохранительных органов, им оказался 27-летний уроженец Ставрополья. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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