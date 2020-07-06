2020-07-06T14:25:07+03:00
Общество

Еще 44 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

В скорбном списке 21 женщина и 23 мужчины
Петр КИБЕР
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За сутки в Петербурге подтверждена смерть еще 44 человек.За сутки в Петербурге подтверждена смерть еще 44 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Еще 44 человека скончались в Санкт-Петербурге от коронавируса. Об этом 6 июля заявили в городском Комитете по здравоохранению. Это суммарные данные Комиссии по летальным исходам и свидетельств о смерти от лечащих врачей.

- Среди умерших – 23 мужчины от 42 до 87 лет, 21 женщина от 41 до 95 лет. Пациенты скончались в мае-июне 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Все умершие пациенты имели сопутствующие хронические заболевания, осложнившие течение коронавируса. Это - кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, а также цирроз печени.

Отметим, что 37 случаев гибели больных подтверждены заключениями Комиссии по анализу летальных исходов и еще семь - на основе медицинских свидетельств о смерти.

Общее число погибших от коронавирсуса петербуржцев с начала пандемии 1389 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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