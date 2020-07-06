На 20 маршрутах трамваев и троллейбусов усилят движение

6 Июль 2020 2020-07-06T14:52:15+03:00

С 6 июля на линию выходят дополнительные трамваи и троллейбусы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Сразу на 20 трамвайных и троллейбусных маршрутов Петербурга с наступившей недели выйдут дополнительные машины. Это решено сделать после оценки пассажиропотока, который существенно вырос в последнее время.

- С 6 июля возобновлена работа маршрутов трамвая №57 и троллейбуса №34. Дополнительный подвижной состав выводится на трамвайные маршруты: №№ 20, 23, 24, 27, 36, 45, 49, 52, 57, 58. А также троллейбусные: №№ 9, 11, 31, 38, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Кроме этого, с 7-8 июля будет усилено движение по маршрутам трамваев: №№ 19, 48, 52, 60, 100. И маршрут номер 6 троллейбуса.

Напомним, что с 30 марта весь городской электротранспорт работает по графику выходного дня и только до 23:00.

Маршруты трамваев: №№ А, 41, 56 и троллейбусов: №№ 1, 21, 24, 28, 33, 36, 42,

работавшие по будням, временно отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU