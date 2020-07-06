Старинное надгробие нашли при строительстве ЖК у метро «Лесная»
Неожиданная находка взбудоражила строителей, работающих на площадке одного из жилых комплексов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В грунте, что привез самосвал, внезапно обнаружилась надгробная плита.
- Вот идет строечка, в вот могильный камень, - сообщают на видео, опубликованном в соцсетях, удивленные до нецензурности рабочие.
Вскоре выяснилось, что надгробие когда-то стояло на могиле купеческой вдовы Агафьи Дурдиной, чье семейство захоронено на Митрофаньевском кладбище. Как плита с могилы XIX века смогла оказаться на Новолитовской улице, еще предстоит выяснить.
- Надо обращаться к историкам, краеведам, выяснить было ли там кладбище или нет. После революции многие из них сносили. Например, на Выборгской стороне у нас было несколько кладбищ, которые потом исчезли, - рассказали «Невским новостям» в Музее городской культуры.
Саму плиту, если не найдут родных Агафьи Дурдиной или постоянного места ее упокоения, сдадут в фонды музея. Таких экспонатов, там уже предостаточно.
На стройке ЖК у метро "Лесная"нашли старинную могильную плиту.Видео: vk.com/zkoblakanalesnoi
ИСТОЧНИК KP.RU