2020-07-06T16:20:52+03:00
Общество

Старинное надгробие нашли при строительстве ЖК у метро «Лесная»

В городском музее истории рассказали, что будут делать с артефактом XIX века
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Петербурге не одно кладбище было стерто временем.В Петербурге не одно кладбище было стерто временем.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Неожиданная находка взбудоражила строителей, работающих на площадке одного из жилых комплексов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В грунте, что привез самосвал, внезапно обнаружилась надгробная плита.

- Вот идет строечка, в вот могильный камень, - сообщают на видео, опубликованном в соцсетях, удивленные до нецензурности рабочие.

Вскоре выяснилось, что надгробие когда-то стояло на могиле купеческой вдовы Агафьи Дурдиной, чье семейство захоронено на Митрофаньевском кладбище. Как плита с могилы XIX века смогла оказаться на Новолитовской улице, еще предстоит выяснить.

- Надо обращаться к историкам, краеведам, выяснить было ли там кладбище или нет. После революции многие из них сносили. Например, на Выборгской стороне у нас было несколько кладбищ, которые потом исчезли, - рассказали «Невским новостям» в Музее городской культуры.

Саму плиту, если не найдут родных Агафьи Дурдиной или постоянного места ее упокоения, сдадут в фонды музея. Таких экспонатов, там уже предостаточно.

На стройке ЖК у метро "Лесная"нашли старинную могильную плиту.Видео: vk.com/zkoblakanalesnoi

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Северная верфь» потратит около 8 млрд рублей на реконструкцию судостроительного завода
Полицейский, пойманный за взятку в Санкт-Петербурге, отделался условным сроком
Скулящий пес просит помощи и рискует выпасть из открытого окна многоэтажки в Кудрово
Рост цен на хлеб в Санкт-Петербурге обещают сдерживать
Массовый сбор урожая начался в Ленобласти
Найден виновник, окрасивший реку Славянку в синий цвет
Дворцовый мост окрасится в цвета «Зенита» в честь победы в чемпионате России
Городская поликлиника № 56 получила штраф в 100 тысяч за нарушения при карантине
Аудиоэкскурсии по фонтанам заработали в Санкт-Петербурге
Фудтраки с едой и ларьки рыбой, мясом и молоком появятся в Санкт-Петербурге
Пьяный петербуржец выстрелил в таксиста, отказавшегося его везти
Старинное надгробие нашли при строительстве ЖК у метро «Лесная»
Дополнительные электрички до Сортавалы и обратно пустят из Санкт-Петербурга в июле и августе
Больше 5 тысяч человек подписали петицию за сохранение «наливаек» и малых баров в Санкт-Петербурге
На 20 маршрутах трамваев и троллейбусов усилят движение
Еще 44 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Двух школьниц жестоко изнасиловали на набережной Черной Речки
Три вывозных рейса готовятся встретить в Пулково 6 июля
Больше 120 человек попали в отделение после рейдов по центру Санкт-Петербурга
Новым вице-губернатором Санкт-Петербурга по молодежной политике может стать Александр Бельский