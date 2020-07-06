Старинное надгробие нашли при строительстве ЖК у метро «Лесная»

6 Июль 2020 2020-07-06T16:20:52+03:00

В Петербурге не одно кладбище было стерто временем. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В городском музее истории рассказали, что будут делать с артефактом XIX века

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Неожиданная находка взбудоражила строителей, работающих на площадке одного из жилых комплексов в Выборгском районе Санкт-Петербурга. В грунте, что привез самосвал, внезапно обнаружилась надгробная плита.

- Вот идет строечка, в вот могильный камень, - сообщают на видео, опубликованном в соцсетях, удивленные до нецензурности рабочие.

Вскоре выяснилось, что надгробие когда-то стояло на могиле купеческой вдовы Агафьи Дурдиной, чье семейство захоронено на Митрофаньевском кладбище. Как плита с могилы XIX века смогла оказаться на Новолитовской улице, еще предстоит выяснить.

- Надо обращаться к историкам, краеведам, выяснить было ли там кладбище или нет. После революции многие из них сносили. Например, на Выборгской стороне у нас было несколько кладбищ, которые потом исчезли, - рассказали «Невским новостям» в Музее городской культуры.

Саму плиту, если не найдут родных Агафьи Дурдиной или постоянного места ее упокоения, сдадут в фонды музея. Таких экспонатов, там уже предостаточно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788997" frameborder="0"></iframe> На стройке ЖК у метро "Лесная"нашли старинную могильную плиту.Видео: vk.com/zkoblakanalesnoi

ИСТОЧНИК KP.RU