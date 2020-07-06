2020-07-06T16:44:22+03:00
Происшествия

Пьяный петербуржец выстрелил в таксиста, отказавшегося его везти

Неадекватное поведение клиента чуть не обошлось для водителя бедой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пьяный клиент выстрелил в таксиста, который отказался его везти в Санкт-Петербурге.Пьяный клиент выстрелил в таксиста, который отказался его везти в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пьяный петербуржец выстрелил в таксиста, который наотрез отказался его везти. Водитель заметил неадекватное поведение клиента и прямо сообщил ему, чтобы тот искал другую машину. Буйный мужчина не растерялся и достал травматический пистолет, нацелился в сторону такси, но, к счастью, промахнулся. После этого он поспешил скрыться, а водитель оперативно дозвонился в полицию.

- Конфликт произошел у одного из домов на улице Савушкина. По адресу незамедлительно прибыл отряд Росгвардии. Мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым правонарушителем, нашли по горячим следам во дворе соседних домов. При виде патрульной машины он бросил пистолет в траву, после чего его задержали, - передает пресс-служба УВО войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Оружие, которое стрелок переделал из сигнального в травматический, отправилось на экспертизу. Пьяного петербуржца передали в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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