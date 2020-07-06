Фудтраки с едой и ларьки рыбой, мясом и молоком появятся в Санкт-Петербурге

6 Июль 2020 2020-07-06T16:49:05+03:00

Передвижные кафе и ларьки с фермерскими продуктами появятся на улицах Петербурга. Фото: gov.spb.ru

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Фудтраки-кафе с едой, а также ларьки с рыбой, мясом, молоком и прочими фермерскими продуктами появятся в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Новый разрешенный вид уличной торговли одобрили на совещании в Смольном.

- Одно важное условие – продавать ее будут сами производители. Это должно снизить цены, и, в то же время, меры помогут производителям, нашему малому и среднему бизнесу реализовать свою продукцию в нелегкий для экономики период, - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что многие петербуржцы получат рабочие места, а город - дополнительный источник дохода в виде налогов.

Отметим, что передвижные кафе - фудтраки - достаточно популярны в Европе и США. Такую точку общественного питания легко пригнать в любое место города. По данным Смольного, 20% городских рестораторов готовы вложиться в фудтраки.

А ларьки с хлебом рыбой, мясом и молоком, смогут дать выбор продуктов жителям районов, где мало магазинов.

ИСТОЧНИК KP.RU