Аудиоэкскурсии по фонтанам заработали в Санкт-Петербурге

6 Июль 2020 2020-07-06T17:10:36+03:00

Изменить размер текста: A A

После запуска фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге запустили три интерактивных маршрута прогулок по «водным жемчужинам» города. Для этого «Водоканал» разработал тематические аудиоэкскурсии с говорящими названиями: «Романтический», «Парковый» и «Нетуристический».

- Маршруты экскурсий составлены вблизи достопримечательностей, популярных и восстановленных фонтанов. Каждый включает в себя подробную карту и аудиорассказ об истории объектов. Можно просто прослушать записи или отправиться на прогулку в компании виртуального экскурсовода, - передает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Все материалы находятся на официальной страничке «Водоканала» во «Вконтакте», где их можно прослушать или скачать. Например, в маршрут «Нетуристический» входят фонтаны на Московской площади, у Российской национальной библиотеки, а также фонтан «Слава» в парке Победы.

Опубликованы аудиоэкскурсии по фонтанам Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/vodokanal_spb

ИСТОЧНИК KP.RU