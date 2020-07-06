2020-07-06T17:10:36+03:00
Общество

Аудиоэкскурсии по фонтанам заработали в Санкт-Петербурге

Для горожан разработали три интерактивных маршрута [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге разработали интерактивные аудиоэкскурсии по городским фонтанам.В Санкт-Петербурге разработали интерактивные аудиоэкскурсии по городским фонтанам.Фото: Артем КИЛЬКИН
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После запуска фонтанов и фонтанных комплексов в Санкт-Петербурге запустили три интерактивных маршрута прогулок по «водным жемчужинам» города. Для этого «Водоканал» разработал тематические аудиоэкскурсии с говорящими названиями: «Романтический», «Парковый» и «Нетуристический».

- Маршруты экскурсий составлены вблизи достопримечательностей, популярных и восстановленных фонтанов. Каждый включает в себя подробную карту и аудиорассказ об истории объектов. Можно просто прослушать записи или отправиться на прогулку в компании виртуального экскурсовода, - передает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Все материалы находятся на официальной страничке «Водоканала» во «Вконтакте», где их можно прослушать или скачать. Например, в маршрут «Нетуристический» входят фонтаны на Московской площади, у Российской национальной библиотеки, а также фонтан «Слава» в парке Победы.

Опубликованы аудиоэкскурсии по фонтанам Санкт-Петербурга.Видео: vk.com/vodokanal_spb

ИСТОЧНИК KP.RU

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