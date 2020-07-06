2020-07-06T17:15:48+03:00
Общество

Городская поликлиника № 56 получила штраф в 100 тысяч за нарушения при карантине

Проверяющие не нашли необходимых средств дезинфекции и прочего
Петр КИБЕР
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Поликлинику №56 оштрафовали за отсутствие защитных средств.Поликлинику №56 оштрафовали за отсутствие защитных средств.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности поликлинику № 56, которую поймали на несоблюдении санитарных норм во время режима повышенной готовности по коронавирусу.

- В период апреля по июнь было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний среди 17 сотрудников. Были выявлены нарушения, а именно: отсутствовал месячный запас СИЗ и дезинфицирующих средств различного химического состава и назначения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Если быть точнее, то в поликлинике не хватало защитных костюмов, гигиенических комбинезонов, бахил, респираторов, медицинских шапочек, кожного антисептика. То есть того, без чего невозможна работа медучреждения в принципе. Увы, но поначалу с этим сталкивались многие городские клиники.

Суд оценил действия руководства учреждения и назначил штраф в 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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