Городская поликлиника № 56 получила штраф в 100 тысяч за нарушения при карантине

6 Июль 2020 2020-07-06T17:15:48+03:00

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности поликлинику № 56, которую поймали на несоблюдении санитарных норм во время режима повышенной готовности по коронавирусу.

- В период апреля по июнь было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения инфекционных заболеваний среди 17 сотрудников. Были выявлены нарушения, а именно: отсутствовал месячный запас СИЗ и дезинфицирующих средств различного химического состава и назначения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Если быть точнее, то в поликлинике не хватало защитных костюмов, гигиенических комбинезонов, бахил, респираторов, медицинских шапочек, кожного антисептика. То есть того, без чего невозможна работа медучреждения в принципе. Увы, но поначалу с этим сталкивались многие городские клиники.

Суд оценил действия руководства учреждения и назначил штраф в 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU