2020-07-06T17:42:25+03:00
Происшествия

Найден виновник, окрасивший реку Славянку в синий цвет

Росприроднадзор выяснил, что близлежащее предприятие травит реку и местных жителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Росприроднадзор нашел предприятие, окрасившее реку Славянку в синий цвет. Фото: 78.rpn.gov.ruРосприроднадзор нашел предприятие, окрасившее реку Славянку в синий цвет. Фото: 78.rpn.gov.ru
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Росприроднадзор нашел виновника, который окрасил петербургскую речку Славянку в синий цвет. Защитникам окружающей среды пожаловались местные жители, которые дополнительно сетовали на неприятный химический запах, исходящий из воды. Специалисты тут же выехали на место. Подозрения пали на близлежащее предприятие в Невском районе, производящее фармацевтические субстанции.

- Резкий химический запах наблюдался в ночное время. При осмотре инспектор обнаружил, что из выпуска, находящегося на балансе предприятия «Технолог», в реку поступают сточные воды синего цвета с резким химическим запахом, напоминающим краску. По итогам выезда возбуждено дело об административном правонарушении в отношении фабрики, - отмечают в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Примечательно, что две недели назад недалеко от горе-предприятия река Славянка окрасилась в белый цвет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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