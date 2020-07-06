Массовый сбор урожая начался в Ленобласти

6 Июль 2020 2020-07-06T18:03:35+03:00

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Традиционный летний сбор урожая стартовал в Ленинградской области. Однако в этот раз он начался на две недели раньше привычных сроков. Уборочная кампания-2020 запустилась с хозяйств «Приневское», «Пригородный» во Всеволожском районе и «Победа» в Ломоносовском. Цифры общего посева впечатляют.

- Всего в 2020 году на полях региона в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах посажено около 850 га капусты, планируется убрать порядка 35 тысяч тонн, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Отметим, что урожайности в 47-м регионе считается одной из самых высоких в России. Все благодаря современной технике, грамотной технологии выращивания и точному подбору сортов. Например, в 2019 году в стране в среднем собирали примерно по 428 центнеров с одного гектара. В Ленобласти же показатели намного лучше – на 37,6% больше. Это 589 ц/га, а в отдельных хозяйствах даже до 1000 ц/га.

ИСТОЧНИК KP.RU