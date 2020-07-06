Рост цен на хлеб в Санкт-Петербурге обещают сдерживать
Власти Санкт-Петербурга пообещали сдерживать рост цен на самые популярные сорта хлеба. Все должно получиться благодаря субсидии в размере 190,8 млн рублей, которую получит продовольственный фонд. Это позволит сгладить последствия экономического кризиса, вызванного пресловутым коронавирусом, из-за которого пострадали тысячи бизнесменов и предприятий.
- Деятельность продовольственного фонда по реализации муки позволяет избежать монополизации рынка. А это, в свою очередь, не допускает существенного роста цен на муку и, соответственно, на продукцию хлебопекарных предприятий, - передает слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Градоначальник подчеркнул, что во время пандемии и экономической нестабильности Санкт-Петербург не коснулись трудности с обеспечением продовольствием, а цена на хлеб оставалась прежней.
ИСТОЧНИК KP.RU