2020-07-06T18:32:42+03:00
Общество

Рост цен на хлеб в Санкт-Петербурге обещают сдерживать

Для этого городские власти выделят продовольственному фонду многомилионную субсидию
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге пообещали сдерживать рост цен на хлеб во время коронавируса.В Санкт-Петербурге пообещали сдерживать рост цен на хлеб во время коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Власти Санкт-Петербурга пообещали сдерживать рост цен на самые популярные сорта хлеба. Все должно получиться благодаря субсидии в размере 190,8 млн рублей, которую получит продовольственный фонд. Это позволит сгладить последствия экономического кризиса, вызванного пресловутым коронавирусом, из-за которого пострадали тысячи бизнесменов и предприятий.

- Деятельность продовольственного фонда по реализации муки позволяет избежать монополизации рынка. А это, в свою очередь, не допускает существенного роста цен на муку и, соответственно, на продукцию хлебопекарных предприятий, - передает слова губернатора Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Градоначальник подчеркнул, что во время пандемии и экономической нестабильности Санкт-Петербург не коснулись трудности с обеспечением продовольствием, а цена на хлеб оставалась прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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