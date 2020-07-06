Скулящий пес просит помощи и рискует выпасть из открытого окна многоэтажки в Кудрово

6 Июль 2020 2020-07-06T18:56:17+03:00

В многоэтажке в Кудрово собака вышла на наружный подоконник и рискует сорваться вниз. Фото: vk.com/kudrovolife

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Скулящий и лающий пес, сидящий на подоконнике у открытого окна многоэтажки в Кудрово, щекочет нервы местных жителей весь понедельник. Первыми тревогу забили соседи горе-хозяина собаки. Дело в том, что питомец наполовину высунулся на улицу из окна квартиры, расположенной на девятом этаже. Пес практически полностью сидит на наружном подоконнике. Горожане беспокоятся, что собака в любой момент может сорваться вниз и погибнуть.

Подписчики сообщества «Жизнь в Кудрово» во «Вконтакте» битый час решают, как быть с псом. Некоторые советуют не «тянуть резину» и срочно звонить в МЧС. Другие же уверены, что нужно провести с хозяином собаки профилактическую беседу, когда тот вернется домой.

- Дом на Европейском 14, корпус 5. Мы очень переживаем и прохожие тоже. В квартире никого нет. Собака лает, скулит. Подходили к двери квартиры, подзывали. Но после этого животное снова идет к окну, - сетует сосед бедной собаки.

Брошенный пес норовит выпрыгнуть из окна многожтажного дома в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU