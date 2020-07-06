Смольный призвал петербуржцев сдавать плазму для больных коронавирусом

6 Июль 2020 2020-07-06T20:02:58+03:00

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев призвал горожан, переболевших коронавирусом, активнее сдавать плазму для лечения новых тяжелобольных пациентов с опасной инфекцией. Сейчас город заготовил практически 70 литров крови с антителами. Этой плазмы хватит на 164 дозы. Однако в Смольном сетуют, что запаса все равно не хватит.

- Конечно, мы нуждаемся еще в дополнительных донорах. Поэтому я призываю всех, кто переболел инфекцией, сдавать плазму. Тем самым мы помогаем людям, которые находятся в тяжелом состоянии. Горстанция переливания крови у нас находится на Московском проспекте, 104. Обратиться туда можно по телефону 635-68-90, - сообщил вице-губернатор в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Плазма спасла жизни уже 60 горожанам. По словам Евгения Гарбузова, главного специалиста по анестезиологии и реаниматологии Горбольницы №40, метод переливания крови эффективный, если назначать его вовремя и по показаниям. Многие пациенты чувствуют себя лучше уже на вторые сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU