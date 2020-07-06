Комздрав готовится ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге

6 Июль 2020 2020-07-06T21:27:42+03:00

В Комздраве Санкт-Петербурга заявили, что нужно готовиться ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что нужно готовиться ко второй волне коронавируса в Северной столице. По его словам, городу необходим оперативно мобилизуемый пул стационарных коек в количестве, превышающем число больных. При этом пока что больницы могут работать по своему основному профилю в ожидании новой вспышки инфекции.

- Мы работаем над увеличением коечных мощностей. Планируем строительство новой клиники Госпиталя для ветеранов войн, реконструкцию больниц в Колпино и Петродворце. Достигли договоренности о том, чтобы выкупить поликлинику ЛОМО. Собираемся расширить временный госпиталь в «Ленэкспо», - сообщил Лисовец в интервью «Петербургскому дневнику».

Чиновник отметил, что если вторая волна COVID-19 не придет в Северную столицу, то с коронавирусом будут работать только две больницы: Боткинская и Филатовская.

ИСТОЧНИК KP.RU