Названа главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума
Организаторы IX Санкт-Петербургского международного культурного форума определили главную тему мероприятия – «Культура цивилизации – цивилизация культуры». Если коронавирус не внесет свои коррективы, то престижный форум состоится в Северной столице с 12 по 14 ноября.
Почетными гостями в этот раз станут две страны: Франция и Азербайджан. В городе очень ждут и представителей Германии, поскольку это станет знаковым событием в рамках Года ФРГ в России в 2020-2021 годах.
По словам организаторов, на тему грядущего форума повлияла пандемия, поскольку человечество стало пересматривать ценности и вернулось к истинному пониманию гуманизма.
- Именно культура стала той основой, которая дала людям в трудной ситуации уверенность в будущем, надежду и поддержку. Растущая значимость культурной деятельности, востребованность культурных проектов – лучшее тому доказательство, - анонсируют мероприятие в пресс-службе форума.
ИСТОЧНИК KP.RU