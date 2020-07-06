Названа главная тема IX Санкт-Петербургского международного культурного форума

6 Июль 2020 2020-07-06T22:58:51+03:00

Несмотря на пандемию коронавируса, форум должен состоятся с 12 по 14 ноября 2020 года

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Организаторы IX Санкт-Петербургского международного культурного форума определили главную тему мероприятия – «Культура цивилизации – цивилизация культуры». Если коронавирус не внесет свои коррективы, то престижный форум состоится в Северной столице с 12 по 14 ноября.

Почетными гостями в этот раз станут две страны: Франция и Азербайджан. В городе очень ждут и представителей Германии, поскольку это станет знаковым событием в рамках Года ФРГ в России в 2020-2021 годах.

По словам организаторов, на тему грядущего форума повлияла пандемия, поскольку человечество стало пересматривать ценности и вернулось к истинному пониманию гуманизма.

- Именно культура стала той основой, которая дала людям в трудной ситуации уверенность в будущем, надежду и поддержку. Растущая значимость культурной деятельности, востребованность культурных проектов – лучшее тому доказательство, - анонсируют мероприятие в пресс-службе форума.

ИСТОЧНИК KP.RU