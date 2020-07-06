Полиция задержала вора-неудачника, пытавшегося взорвать банкомат в Санкт-Петербурге

6 Июль 2020 2020-07-06T23:40:14+03:00

Горе-воришка не совладал с сигнализацией и сбежал ни с чем

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Полиция Санкт-Петербурга задержала неудачливого вора, который хотел вскрыть купюроприемник банкомата, расположенного в доме №10 на улице Карташихина. Мужчина подъехал к месту глубокой ночью на своем «Поло». Открыть банкомат он попытался нетривиальным способом – путем закачки в него газа и последующим поджогом для взрыва. Но как только он поднес отвертку к купюроприемнику, сработала сигнализация. Горе-воришка тут же сбежал на своей машине. По ней-то его и нашли.

- Машину обнаружили около 8 утра на набережной Макарова. В 17:00 задержали и самого подозреваемого. Ему 39 лет, нигде не работает. На мужчину возбудили уголовное дело за покушение на кражу. Его задержали. С 6 июля он находится в изоляторе временного содержания, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

С места изъяли следы пальцев рук, обуви, спички и тряпку. Есть все основания полагать, что петербуржец не избежит наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU