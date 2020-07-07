2020-07-07T08:14:16+03:00
Общество

До +23 и без дождей будет в Санкт-Петербурге 7 июля

Осадки закончились, но не надолго
Петр КИБЕР
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Во вторник в Петербурге будет тепло и без осадков.Во вторник в Петербурге будет тепло и без осадков.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник 7 июля, в Санкт-Петербурге будет достаточно тепло и, что главное, без осадков. Если верить синоптикам, то дожди в городе закончились, точнее прекратились, всего на один день. Если сегодня будет сухо, то уже в среду опять начнет моросить.

- 7 июля будет облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит +21...+23 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает городской гидрометцентр.

В среду и четверг, по прогнозам метеорологов, едва заметно похолодает - на пару градусов, а также пойдут дожди. Впрочем, это будут кратковременные осадки. Ливней не ожидается.

По состоянию на 8:00 вторника, в городе +17, облачно, дует юго-западный ветер скоростью 2-5 метров в секунду. Давление держится на отметке 753,7 мм ртутного столба, влажность составляет 74 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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