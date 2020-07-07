Цистерна с топливом и машины горели ночью на улице Книпович

7 Июль 2020 2020-07-07T08:31:45+03:00

В Невском районе сгорела цистерна с топливом и несколько грузовиков. Фото: ГУ МЧС по СПб

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Серьезный пожар произошел ночью в Невском районе Санкт-Петербурга. На территории бизнес-центра на улице Книпович полыхала автоцистерна с топливом, а также несколько стоявших рядом машин..

- В 00.37 поступил вызов по адресу: улица Книпович, 9 (БЦ «Торгбыттранс»). По прибытии на территории определено горение автомобильной цистерны (объем 12 куб. м.). В 00.49 ранг пожара повышен до 1-бис, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Однако огонь разгорался и уже в 01.07 ранг пожара был повышен до №2, одновременнос этим МЧС развернуло оперативный штаб на месте ЧП. К этому моменту площадь возгорания составляла уже 400 квадратных метров. Полыхала автоцистерна и стоявшие рядом с ней машины.

Пламя грозило перебросится и на соседний ангар. Тем не менее, в 01.56 огонь был локализован, а полностью ликвидировать пожар удалось только к четырем часам утра.

Замеры воздуха показали отсутствие загрязнений, а с пролившимся на землю топливом работают специалисты предприятия «Экострой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789089" frameborder="0"></iframe> Цистерна с топливом горела в Санкт-Петербурге.Видео: ГУ МЧС РФ по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU