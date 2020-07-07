На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда

7 Июль 2020 2020-07-07T08:53:18+03:00

На пересечении КАД и проспекта Энгельса перекроют два съезда. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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На сутки будут полностью перекрыты два съезда на развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с проспектом Энгельса. О том, что здесь будут проходить дорожные работы, сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».

- С 7:00 7 июля до 7:00 8 июля будут полностью перекрыты: съезд с внешнего кольца КАД, в Ленинградскую область, в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала»; съезд из Санкт-Петербурга, с проспекта Энгельса на внешнее кольцо КАД, - информирует пресс-служба УПРДОРа.

Причиной перекрытия станет замена дорожного покрытия. Чтобы полностью и качественно уложить асфальт, рабочим не должны мешать проезжающие машины.

Водителей о ремонте будет предупреждать установленная на КАД информационная система, а также дорожные знаки и пластиковые барьеры.

Автомобилистов призывают к внимательности и советуют заранее выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU