На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
На сутки будут полностью перекрыты два съезда на развязке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга с проспектом Энгельса. О том, что здесь будут проходить дорожные работы, сообщает Управление федеральных автодорог «Северо-Запад».
- С 7:00 7 июля до 7:00 8 июля будут полностью перекрыты: съезд с внешнего кольца КАД, в Ленинградскую область, в направлении федеральной дороги А-121 «Сортавала»; съезд из Санкт-Петербурга, с проспекта Энгельса на внешнее кольцо КАД, - информирует пресс-служба УПРДОРа.
Причиной перекрытия станет замена дорожного покрытия. Чтобы полностью и качественно уложить асфальт, рабочим не должны мешать проезжающие машины.
Водителей о ремонте будет предупреждать установленная на КАД информационная система, а также дорожные знаки и пластиковые барьеры.
Автомобилистов призывают к внимательности и советуют заранее выбирать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU