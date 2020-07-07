7 июля испытания теплосетей пройдут в четырех районах Санкт-Петербурга

7 Июль 2020 2020-07-07T09:11:14+03:00

Проверять трубы на прочность будут в четырех районах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожан просят быть осторожными и не подходить к возможным местам аварий

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С 6 июля в Петербурге возобновилась подготовка к отопительному сезону. Вместе с этим начались испытания теплосетей на прочность. 7 числа они пройдут в четырех районах города.

- ГУП «ТЭК СПб» проведет испытания в Выборгском и Красносельском районах, - сообщает пресс-служба предприятия.

В зону проверки попадут: проспекты Энгельса, Б.Сампсониевский и Финляндский, Пироговская набережная, Сахарный переулок., улицы Оренбургская, 1-го Мая, Тихоокеанская.

В Красносельском районе: улицы Колобановская, Коммунаров, Заречная, а также Красносельское, Таллиннское и Волхонское шоссе.

Также 7 июля испытания проведет «Теплосеть Санкт-Петербурга». В Калининском (улицы Жукова, Лабораторная, проспекты Кондратьевский, Мечникова, Пискаревский, Полюстровский) и Красногвардейском (Бестужевская, шоссе Революции, проспекты Пискаревский, Энергетиков, Среднеохтинский, Полюстровский, Пискаревский) районах.

Петербуржцев просят не подходить к местам парения, а вызывать аварийку по номерам: 004 или 112 (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU