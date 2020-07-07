2020-07-07T09:42:35+03:00
Происшествия

Человек упал с платформы под поезд на станции Броневая

Движение электричек временно приостановлено
Петр КИБЕР
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На станции Броневая человек упал под поезд. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_todayНа станции Броневая человек упал под поезд. Фото: "Мегаполис" / vk.com/spb_today
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Человек упал под поезд на станции Броневая в Санкт-Петербурге. По сообщению очевидцев в соцсетях, ЧП произошло около 8:50 утра 7 июля. По неизвестным причинам, мужчина провалился в промежуток между платформой и вагоном прибывшей электрички.

- Человек упал с платформы на рельсы. Железнодорожная станция Броневая, время 8.50, - сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, мужчина жив. Сейчас поездная бригада и работники железной дороги пытаются извлечь его из-под платформы. Состояние пострадавшего неизвестно, на место ЧП уже выехали врачи скорой помощи.

Официального комментария в пресс-службе Октябрьской железной дороги корреспонденту "Комсомольской правды" получить пока не удалось.

Отметим, что станция Броневая находится на Балтийском пригородном направлении, через нее идут поезда на Гатчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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