Музей Фаберже начинает работать с 7 июля

7 Июль 2020 2020-07-07T09:56:04+03:00

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Еще один музей Санкт-Петербурга открывает свои двери для посетителей. С 7 июля начинает работу Музей Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце на набережной реки Фонтанки. го двери будут открыты для гостей с десяти утра и до девяти вечера.

- Начиная с 7 июля все желающие смогут посетить постоянную экспозицию музея, в которой представлено крупнейшее в мире собрание русского ювелирного искусства XIX – начала XX вв., в том числе шедевры знаменитой фирмы Карла Фаберже, а также русские эмали, парадное серебро, иконы в ювелирных окладах, военно-мемориальные предметы, фарфор и живопись, - сообщает пресс-служба музея.

Посетителям надо помнить, что из-за опасности распространения коронавируса, внутрь пустят только в маске. Перед входом попросят продезинфицировать руки, а внутри соблюдать дистанцию в полтора метра минимум.

Чисто гостей ограничено, а билеты надо покупать заранее. Время посещения музея также регламентировано и составляет 60 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU