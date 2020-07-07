2020-07-07T10:22:56+03:00
Происшествия

Молодую женщину избили и изнасиловали на Васильевском острове

Вероятного насильника ищут полицейские
Петр КИБЕР
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Полиция ищет насильника, избившего девушку на Васильевском острове.Полиция ищет насильника, избившего девушку на Васильевском острове.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Полицейские Василеостровского района ведут проверку по заявлению об изнасиловании, которое подала 28-летняя жительница Петербурга. Ее, побитую, в ночь на 6 июля привезли в одну из больниц города.

- В 07:10 поступила телефонограмма из больницы о том, что в 03:18 с сотрясением головного мозга, ушибами и ссадинами лица и головы в удовлетворительном состоянии была доставлена женщина 1992 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшим в больницу полицейским девушка пояснила, что в минувшее воскресенье проводила время с малознакомым мужчиной по имени Арсений. Ближе к часу ночи, в одной из квартир дома на 12-й линии Васильевского острова, он избил ее и после чего изнасиловал.

Далее девушка отправилась домой, а потом, почувствовав себя плохо вызвала скорую.

Сейчас ее заявление проверяют следователи, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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