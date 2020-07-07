Почти 14 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за последние сутки
Почти 14 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли проверку на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки. Такие данные на утро 7 июля приводит городской Оперативный штаб.
- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 857 человек. Под медицинским наблюдением находится 1237 горожан. Из них 76 - в обсерваторе, 636 - на самоизоляции, 525 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.
Напомним, что накануне тремя вывозными рейсами из Таджикистана, Норвегии и Великобритании в город вернулись 255 граждан России. В основном это жители Петербурга и Ленобласти, а также 62 иногородних туриста.
На утро 7 июля в Санкт-Петербурге зафиксированы еще 278 новых случаев заражения Общее число заболевших с начала пандемии достигло 26 094. 185 пациентов за сутки выздоровели (20 359 в общем), а 48 - умерли. Всего жертвами коронавируса в городе стали 1437 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU