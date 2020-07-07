2020-07-07T10:44:16+03:00
Общество

Почти 14 тысяч петербуржцев проверили на коронавирус за последние сутки

Новые данные привел Оперативный штаб города
Петр КИБЕР
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Почти 14 тысяч человек проверили а коронавирус в Петербурге.Почти 14 тысяч человек проверили а коронавирус в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Почти 14 тысяч жителей Санкт-Петербурга прошли проверку на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки. Такие данные на утро 7 июля приводит городской Оперативный штаб.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13 857 человек. Под медицинским наблюдением находится 1237 горожан. Из них 76 - в обсерваторе, 636 - на самоизоляции, 525 - контактные, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что накануне тремя вывозными рейсами из Таджикистана, Норвегии и Великобритании в город вернулись 255 граждан России. В основном это жители Петербурга и Ленобласти, а также 62 иногородних туриста.

На утро 7 июля в Санкт-Петербурге зафиксированы еще 278 новых случаев заражения Общее число заболевших с начала пандемии достигло 26 094. 185 пациентов за сутки выздоровели (20 359 в общем), а 48 - умерли. Всего жертвами коронавируса в городе стали 1437 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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