2020-07-07T11:16:15+03:00
Происшествия

Петербургский педофил три года занимался сексом с мальчиком

Все происходило в квартире на Камышовой улице
Петр КИБЕР
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В Петербурге задержали педофила, который три года спал с мальчиками.В Петербурге задержали педофила, который три года спал с мальчиками.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в педофилии. По версии следствия, он несколько лет занимался сексом с несовершеннолетним мальчиком, а также совершает в отношении него развратные действия.

- По данным следствия, обвиняемый с октября 2012 года по январь 2015 года, находясь в квартире одного из домов по улице Камышовой, неоднократно совершал в отношении мальчика 2001 года рождения развратные действия, а также насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Известно, что задержанному мужчине 35 лет. Следователи подозревают, что он может быть причастен к серии подобных преступлений. В случае, если вина педофила будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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