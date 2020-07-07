Петербургский педофил три года занимался сексом с мальчиком
Петербургские полицейские задержали мужчину, которого обвиняют в педофилии. По версии следствия, он несколько лет занимался сексом с несовершеннолетним мальчиком, а также совершает в отношении него развратные действия.
- По данным следствия, обвиняемый с октября 2012 года по январь 2015 года, находясь в квартире одного из домов по улице Камышовой, неоднократно совершал в отношении мальчика 2001 года рождения развратные действия, а также насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Известно, что задержанному мужчине 35 лет. Следователи подозревают, что он может быть причастен к серии подобных преступлений. В случае, если вина педофила будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU