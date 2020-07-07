Гатчинский дворец открывается для посещения с 7 июля

7 Июль 2020 2020-07-07T11:39:45+03:00

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С 7 июля для посещения открывается знаменитый Гатчинский дворец. Здесь уже ждут гостей с распростертыми объятьями, но следует помнить и об ограничениях. Туристам придется надеть маски и перчатки, а также держать социальную дистанцию.

- Гатчинский дворец работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Кассы закрываются в 18.00. Для посещения доступны парадные залы центральной части дворца. Осмотр идет в одном направлении, чтобы потоки гостей не пересекались, - сообщает пресс-служба Гатчинского музея-заповедника.

Осмотреть дворец можно как самостоятельно (450 рублей взрослый билет и 200 - детский), а также в составе экскурсии. Но ее численность не может превышать пять человек.

Отметим, что с 11 июля для посещения откроется и Приоратский дворец Гатчины. Он работает с 11.00 до 19.00 по средам, пятницам и воскресеньям на прием индивидуальных посетителей. Во вторник и четверг - для экскурсионных групп. Кассы закрываются в 18.00

А вот Дворцовый парк открыт для всех уже с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU