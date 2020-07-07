Петербургский бизнесмен перевел 200 тысяч рублей террористам

7 Июль 2020 2020-07-07T12:36:49+03:00

В Петербурге задержали подозреваемого в финансировании терроризма. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Оперативники петербургского управления ФСБ задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в финансировании террористов. По версии правоохранительных органов, частный предприниматель перевел больше 200 тысяч на счета сторонника радикальных группировок.

- Злоумышленник, который до марта 2019 года занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок, с целью финансирования запрещенной деятельности перевел около 206,6 тысяч рублей на банковский счет иностранного гражданина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

После обыска, который у сторонника террористов провели оперативники, были найдены книги экстремистского характера, а также около 1,5 миллионов рублей. Их, как предполагается, задержанный тоже собирался переслать за границу.

Петербургским управлением Следственного комитета заведено дело по статье «Содействие террористической деятельности». Мужчине грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/789132" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании запрещенной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU