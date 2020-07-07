Музей маячной службы на форте Константин откроется 8 июля
Музей маячной службе, расположенный на форте Константин, благополучно пережил карантин и готов снова радовать петербуржцев своей уникальной экспозицией. О том, как устроены маяки и как их конструкция преобразилась спустя века, начнут рассказывать с 8 июля. Информация об этом появилась в официальной группе музея «ВКонтакте».
- Мы снова зажигаем все фонари и лампочки, растапливаем камин! И радуемся возможности вновь наполнить мир музейно-маячным светом! Мы открываемся 8 июля! Музей, наконец, переходит в свой обычный режим, - говорится в публикации.
Сотрудники музея отмечают, что выставка, посвященная маячному делу в стране, будет доступна для посетителей со вторника по воскресенье с 12.00 до 20.00.
Напомним, музей на форте Константин – единственный в России, где рассказывают о маяках и их истории. В его экспозиции много уникальных, подлинных предметов, в том числе огромная линза, рядом с которой человек выглядит маленьким и хрупким. Она больше сотни лет служила на одном из маяков.
ИСТОЧНИК KP.RU