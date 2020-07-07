Еще 48 петербуржцев, в том числе 100-летняя женщина, умерли от коронавируса

7 Июль 2020 2020-07-07T12:52:02+03:00

В Петербурге подтверждены еще 48 смертей от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Общее число жертв болезни в городе достигло отметки в 1437 человек

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Еще 48 жителей Санкт-Петербурга стали жертвами коронавируса. Такие данные по новым подтвержденным смертельным случаям приводит Оперативный штаб. Так, одной из погибших стала женщина в возрасте 100 лет.

- Среди умерших – 23 мужчины от 36 до 87 лет и 25 женщин от 60 до 100 лет. Пациенты скончались в апреле, июне и июле 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Как это обычно и бывает, все умершие пациенты имели хронические заболевания, такие как кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет или онкология, которые осложнились на фоне коронавируса и усугубили его течение.

Отметим, что Петербург уверенно держит печальное лидерство по числу ежесуточных летальных исходов. Всего сначала пандемии в городе зафиксировано уже 1437 смертельных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU