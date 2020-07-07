Скелет мужчины в пальто и без половины черепа нашли в Комарово

7 Июль 2020 2020-07-07T13:31:35+03:00

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Полицейские Курортного района выясняют личность человека, чей скелет был найден неподалеку от жилых домов в поселке Комарово. На останки наткнулся местный житель, вышедший немного погулять.

- В Дежурную часть поступило сообщение от мужчины, проживающего на улице Озерная о том, что в 200 метрах от своего дома, в лесу, обнаружил скелетированные останки мужчины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Мужчина дождался полицейских и отвел из на место происшествия. Там эксперты действительно нашли человеческие кости. При осмотре нашлись почти все составные части скелета кроме лицевых костей черепа. Отсутствовала и верхняя челюсть.

Это серьезно осложнит выяснение личности погибшего. Известно, что мужчина был одет полушерстяное вельветовое пальто черного цвета, черные туфли, черную рубашку и шарф м квадратами. Труп направлен в Екатерининский морг.

ИСТОЧНИК KP.RU