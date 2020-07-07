Дерево упало на мост в Александро-Невской лавре

7 Июль 2020 2020-07-07T15:33:47+03:00

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Огромный тополь рухнул в самом центре Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. В этот момент здесь находились несколько человек, в том числе традиционные нищие, собирающие дань. Но, по счастью, никто не пострадал.

- В Александро-Невской лавре упало дерево на Лаврский мост, - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей предпочли сдержать слова и не стали комментировать произошедшее в привычной манере. А некоторые вспомнили свое ленинградское детство, когда Лавра была местом для игры.

- Сколько времени в детстве провели пролезая под мостом с одной стороны, на другую. А сейчас там бомжи живут, - пишет один из горожан.

Впрочем, через Лавру себе путь сокращают и прохожие, которым надо попасть на набережную Обводного канала, в больницу или другие учреждения, находящиеся поблизости, поэтому там людно в любой день. И то, что дерево не придавило никого из них, можно считать настоящим чудом.

ИСТОЧНИК KP.RU