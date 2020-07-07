2020-07-07T16:19:42+03:00
Происшествия

Дачу и дом бывшего замначальника петербургского Главка обыскали по делу о превышении полномочий

Генерала Ивана Абакумова подозревают также в подделке документов
Петр КИБЕР
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В доме бывшего замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прошли обыски.В доме бывшего замглавы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прошли обыски.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Обыски прошли на даче и в городской квартире петербургского генерала МВД Ивана Абакумова. По некоторым данным, визит оперативников Следственного комитета и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти связан с делом о превышении полномочий, выражающихся в размере несколькихмиллионов рублей.

- Обыски в офисе Фонда содействия программам ГУВД, в петербургской квартире Абакумова и в его частном доме в Ленобласти, связаны с делом о злоупотреблении должностными полномочиями, - пишут "Невские новости".

Следователи предполагают, что несколько лет назад высокий полицейский чиновник мог привлекать средства бизнеса на служебные нужды не совсем законным способом.

Кроме того, сейчас в отношении генерала возбуждено дело о подделке документов. Прошлым летом Абакумов предоставил справку о том, что находился на лечении в одной из Больниц Ленобласти, когда на деле рыбачил в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Дачу и дом бывшего замначальника петербургского Главка обыскали по делу о превышении полномочий
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