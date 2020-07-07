Балканское воинское кладбище в Санкт-Петербурге капитально отремонтируют
Балканское мемориальное кладбище, изрядно обветшавшее за последние годы, капитально отремонтируют. 7 июля об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посетивший Колпинский район. В канун 75-летия Великой Победы на кладбище производили разве что срочные аварийно-восстановительные работы. Теперь за мемориал возьмутся основательно.
- Конкурс на проведение капремонта объявят в ближайшее время. Стоимость работ оценили примерно в 37,3 млн рублей. Деньги на ремонт пойдут из городского бюджета, - сообщают в пресс-службе Смольного.
Работ непочатый край. Нужно расчистить и отреставрировать стелы и плиты, озеленить и благоустроить территорию, заменить покрытия дорожек, установить подсветку, дренажную систему и многое другое.
Добавим, что на досках памяти мемориала увековечены имена почти 3 тысяч человек. Кладбище является объектом культурного наследия народов РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU