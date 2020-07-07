2020-07-07T19:32:20+03:00
Общество

Балканское воинское кладбище в Санкт-Петербурге капитально отремонтируют

Стоимость работ оценили в 37 миллионов рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Балканское воинское кладбище ждет капремонт. Фото: СмольныйБалканское воинское кладбище ждет капремонт. Фото: Смольный
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Балканское мемориальное кладбище, изрядно обветшавшее за последние годы, капитально отремонтируют. 7 июля об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, посетивший Колпинский район. В канун 75-летия Великой Победы на кладбище производили разве что срочные аварийно-восстановительные работы. Теперь за мемориал возьмутся основательно.

- Конкурс на проведение капремонта объявят в ближайшее время. Стоимость работ оценили примерно в 37,3 млн рублей. Деньги на ремонт пойдут из городского бюджета, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Работ непочатый край. Нужно расчистить и отреставрировать стелы и плиты, озеленить и благоустроить территорию, заменить покрытия дорожек, установить подсветку, дренажную систему и многое другое.

Добавим, что на досках памяти мемориала увековечены имена почти 3 тысяч человек. Кладбище является объектом культурного наследия народов РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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