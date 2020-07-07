Масштабный физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Металлострое

7 Июль 2020 2020-07-07T19:35:38+03:00

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В поселке Металлострой появится огромный физкультурно-оздоровительный комплекс. Его построят в рамках соглашения между «Газпромом» и правительством Санкт-Петербурга. В комплексе появится много чего: ледовая арена для хоккея и шорт-трека, два бассейна и спортивный многофункциональный зал.

В комплексе появятся два бассейна. Фото: Смольный

- В Колпино есть перспективная команда по шорт-треку, которой приходится ездить на тренировки в Петербург. В следующем году они уже смогут тренироваться здесь, в Металлострое, - сообщил губернатор Александр Беглов.

Строительство уже спорткомплекса уже идет. Сдача объекта назначена во II-III квартале 2021 года. Внутри смогут заниматься не только пловцы, шорт-трекисты и хоккеисты, но и акробаты, танцоры и единоборцы. Один из бассейнов будет 20-метровый, а другой чуть поменьше, предназначенный для маленьких петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU