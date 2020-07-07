Съемки юбилейного 20 сезона «Тайн следствия» стартовали в Санкт-Петербурге

7 Июль 2020 2020-07-07T19:39:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Съемки популярного сериала «Тайны следствия» начались в Санкт-Петербурге. На этот раз у телевизионного шоу юбилей – 20 сезон. В роли следователя Марии Шевцовой по-прежнему значится обворожительная Анна Ковальчук. Ей и ее коллегам предстоят тяжелые испытания как на службе, так и в личной жизни. Их даже забросит в Ленобласть и Карелию, куда они отправятся для расследования.

В режиссерах очередных эпизодов числятся два человека – Егор Баринов, работавший над последними двумя сезонами сериала, а также Егор Абросимов, который ранее часто выступал в роли продюсера полицейских ТВ-шоу.

- Начали! «Тайны следствия-20», - коротко анонсировал старт съемок в Instagram режиссер Абросимов.

Самый обворожительный следователь страны в строю. Фото: instagram.com/annakovalchuk313

Икона сериала Анна Ковальчук ограничилась в соцсети своей фотографией, на которой она предстает счастливой и разучивающей новые реплики.

ИСТОЧНИК KP.RU