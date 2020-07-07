2020-07-07T19:40:58+03:00
Общество

Почти 1 млрд рублей инвестируют в два новых производства в Санкт-Петербург

В городе появится газотурбинный комплекс и производство компрессорного оборудования
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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900 млн рублей инвестируют в два новых производства в Санкт-Петербурге.900 млн рублей инвестируют в два новых производства в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В особой экономической зоне (ОЭС) «Санкт-Петербург» появятся два новых производства. Объем их инвестиций составит около 900 миллионов рублей. Первым предприятием должен стать газотурбинный комплекс «Лопатка», продукция которого пригодится для авиации, энергетике и морских судов. На этот масштабный проект уйдет 660 млн рублей.

Остаток в размере 226 млн рублей инвестиций достался ООО «Вектор». Компания планирует создать производство запчастей для компрессорного оборудования. Это, к примеру, поршни, кольца, гильзы цилиндров и т.д.

В Смольном положительно оценивают объем инвестиции и планы предприятий.

- Проекты новых инвесторов направлены на удовлетворение потребностей энергетической отрасли, причем с компонентой инновационного машиностроения. Их реализация в конечном итоге скажется на повышении конкурентоспособности российской энергетики, - считает глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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