2020-07-07T21:22:46+03:00
Происшествия

Дебошир, напавший на полицейского в Пулково, получил реальный срок

Мужчину осудили не за драку, а за хранение наркотиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суд отправил за решетку наркомана, напавшего на полицейского в Пулково.Суд отправил за решетку наркомана, напавшего на полицейского в Пулково.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Дебошира, который накинулся на полицейского в Пулково, приговорили к реальному сроку. Однако в колонию его отправляют не за драку, а за хранение наркотиков. В апреле 2020 года 42-летнего петербуржца задержали в аэропорту сотрудники УТ МВД России по СЗФО. В кармане у мужчины нашли чуть больше четырех граммов метадона. Посетитель Пулково понял, что «пахнет жареным» и тут же попытался избавиться от наркотиков, но попал впросак.

- При задержании мужчина применил в отношении полицейского насилие, но не опасное для жизни и здоровья. В кратчайшее время благодаря неопровержимым доказательствам подсудимый свою вину полностью признал, - передает пресс-служба СЗСУ на транспорте СК РФ.

За хранение наркотиков дебоширу досталось 3 года и 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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