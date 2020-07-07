Наезд квадроцикла на подростка на автодроме «Игора Драйв» стал уголовным делом

7 Июль 2020 2020-07-07T21:25:28+03:00

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Жесткая авария квадроциклов на автодроме «Игора Драйв» из Ленобласти стала уголовным делом. 5 июля на тренировочном заезде серьезно пострадал 15-летний парень. В какой-то момент он слетел с транспорта, после чего на него наехал другой гонщик на квадроцикле.

Известно, что подростка тут же отправили в больницу, где у него диагностировали переломы и другие травмы различной степени тяжести. Сейчас, спустя 2 дня после ДТП, угрозы для его жизни нет. Зато работникам «Игоры Драйв, ответственным за тот самый заезд, наверняка спится непросто – следователи ищут виновного по уголовному делу за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, - коротко рапортуют в СУ СК РФ по Ленобласти.

Если виновника найдут, то ему грозит плоть до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU