Наезд квадроцикла на подростка на автодроме «Игора Драйв» стал уголовным делом
Жесткая авария квадроциклов на автодроме «Игора Драйв» из Ленобласти стала уголовным делом. 5 июля на тренировочном заезде серьезно пострадал 15-летний парень. В какой-то момент он слетел с транспорта, после чего на него наехал другой гонщик на квадроцикле.
Известно, что подростка тут же отправили в больницу, где у него диагностировали переломы и другие травмы различной степени тяжести. Сейчас, спустя 2 дня после ДТП, угрозы для его жизни нет. Зато работникам «Игоры Драйв, ответственным за тот самый заезд, наверняка спится непросто – следователи ищут виновного по уголовному делу за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, - коротко рапортуют в СУ СК РФ по Ленобласти.
Если виновника найдут, то ему грозит плоть до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU